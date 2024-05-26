В Британии возобновят годовую службу в армии для 18-летних: Сунак обещает 'возможности, которые изменят жизнь'

Британское правительство намерено ввести обязательную национальную службу для всех 18-летних. Это произойдет, если консерваторы победят на предстоящих выборах. По словам премьер-министра Риши Сунака, все 18-летние граждане будут служить в армии в течение 12 месяцев.

При этом они смогут отказаться от службы, но с обязательством выполнять по выходным гражданские обязанности. Об этом сообщает Daily Mail.

В соответствии с планом, обнародованным премьер-министром, выпускники школ будут обязаны провести год на постоянной службе в вооруженных силах или волонтерстве в таких организациях, как полиция или Национальная служба здравоохранения. Эксперты уже назвали этот шаг "шокирующим", который разделит мнения, но также придаст импульс первой неделе избирательной кампании.

Сунак заявил, что обновленная схема "предоставит возможности, которые изменят жизнь молодежи". Также британский премьер добавил, что с нетерпением ждет, когда две его дочери пройдут национальную службу.

Идея привлечения выпускников школ к прохождению военной службы, вероятно, окажется весьма спорным решением. Более того, опросы показывают, что только 10% 18-летних британцев воспользуются вариантом полной военной службы в течение 12 -месячного периода. Остальные предпочтут выполнять гражданские работы по выходным.

Если консерваторы будут переизбраны, будет создана Королевская комиссия для окончательного согласования деталей, и схема вступит в силу в сентябре следующего года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента страны. Досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства пройдут 4 июля этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, Риши Сунак сравнил настоящее с Карибским кризисом. Он предостерег, что мир впервые за многие годы приблизился к потенциальной ядерной эскалации. Сунак указал на Россию, Иран, Северную Корею и Китай как страны, работающие над подрывом ценностей свободного мира.