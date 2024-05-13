'Безрассудство Путина привело мир к ядерной эскалации': Сунак сравнил настоящее с Карибским кризисом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предостерег, что мир впервые за многие годы приблизился к потенциальной ядерной эскалации. Он указал на Россию, Иран, Северную Корею и Китай как страны, работающие над подрывом ценностей свободного мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 13 мая. В частности, Сунак заявил, что безрассудство российского диктатора Владимира Путина приблизило мир к опасной ядерной эскалации больше, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.

"Война вернулась в Европу. Наши союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", – сказал он.

Карибский кризис произошел в 1962 году и длился 13 дней, это было противостояние между правительствами Соединенных Штатов и Советского Союза. Во время этого кризиса американская сторона разместила ядерные ракеты в Италии и Турции, в то время как СССР установил ядерные ракеты на Кубе.

"Это проблемы недалекого будущего", – добавил Сунак, отметив также недавнюю кибератаку Китая, направленную на членов парламента, и российские отравления в Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие. В то же время, там заявили о внезапной проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

В ISW она считается частью усиленной кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на принятие решений на Западе. Однако применение как Москвой, так и Минском ядерного оружия там считают маловероятным.