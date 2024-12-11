В Британии военные впервые испытали лазерное оружие, установленное на бронеавтомобиль

Британские военнослужащие провели первые испытания высокоэнергетического лазерного оружия. Систему, установленную на бронированной машине Wolfhound тестировали на испытательном полигоне.

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С помощью лазерного оружия британские военные смогли отслеживать и поражать воздушные цели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

Высокоэнергетическое лазерное оружие направляет интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии на цель, используя передовые датчики и системы слежения, которые поддерживают захват и точность в режиме реального времени. В отличие от обычных боеприпасов, лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов, а значит, может стать экономически эффективной альтернативой некоторым современным видам оружия.

Во время испытания на полигоне Рэднор в центральном Уэльсе солдаты 16-го Королевского артиллерийского полка успешно отследили и уничтожили беспилотники.

Министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл заявила, что эта новаторская технология демонстрирует стремление Британии оставаться на переднем крае военных инноваций.

"Успешное испытание этой системы лазерного оружия представляет собой значительный шаг вперед в развитии наших возможных будущих оборонных возможностей и демонстрирует превосходство британских инженеров", – сообщила чиновница.

Лазер был разработан в результате сотрудничества между Департаментом оборонного оборудования, Министерства обороны США и Лабораторией оборонной науки и технологий, известной как Team Hersa, а также промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.

Руководитель Группы испытаний и разработок ближнего боя британской армии Мэтью Андерсон заявил, что каждый выстрел с лазерного оружия поразил цель. Военные тестировали различные расстояния, скорости и высоты.

"Это все еще новая технология, но мир изменился, и мы видим все большее использование дронов в боевом пространстве. Это требует более экономически эффективного решения для защиты наших войск", – сообщили британские военные.

Напомним, крупнейший изготовитель вооружения не только в США, но и в мире, оборонный завод Lockheed Martin, готовится к демонстрации своей новой разработки – зенитной ракеты ближнего действия Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI).

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