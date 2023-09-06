В Британии в ДТП погибли украинка и двое детей: перед этим в аварии разбился их отец. Фото

В Великобритании в воскресенье, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли украинка, ее 6-летний сын и 15-летняя падчерица. Перед этой автокатастрофой в Украине также в автомобильной аварии погиб их отец.

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Об этом сообщает Dailymail. ДТП произошло в Северном Йоркшире на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли.

Участниками ДТП были автомобили Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и двигавшиеся в одном направлении пассажирский автобус.

В результате аварии погибли женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле Vauxhall Meriva, водитель автобуса и несколько пассажиров получили ранения. Ранее на этом участке дороги в прошлом сталкивалась с подобными авариями и она считается опасной.

Как отмечает издание, в аварии погибли беженцы из Украины: 35-летняя Дарья Бартенева, 15-летняя Анастасия Бартенева и 6-летний Игорь Бартенев. Эта трагедия произошла семь месяцев спустя после смерти отца детей в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Единственная выжившая из семьи — 15-летняя дочь.

Донна Чилкотт, собравшая более 8 000 фунтов стерлингов для девочки, оставшейся сиротой, рассказала, что семью из Украины очень тепло приняли местные жители в городе Рипон, где они искали убежища.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком заботится друг семьи", – написала Донна.

В соцсетях местные жители соболезнуют 15-летней девушке из Украины, потерявшей всю свою семью.

В полиции подтвердили, что на месте аварии погибла женщина и двое детей. В настоящее время правоохранители собирают все доказательства по этому делу относительно виновников аварии.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки на ежегодном фестивале Burning Man тысячи человек не могут покинуть территорию проведения мероприятия из-за сильных ливней. В результате непогоды уже погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в Испании несколько дней бушует ураган "Дана", спровоцировавший сильные ливни, грозы и шквальный ветер. В Мадриде из-за стихии затопило метро, там и в других регионах людей призывали не покидать свои дома, ведь уже есть жертвы.

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