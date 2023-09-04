Испанию накрыл мощный ураган 'Дана': улицы превратились в бурные реки, затопило метро, есть погибшие. Фото и видео

В Испании несколько дней бушует ураган "Дана", который спровоцировал сильные ливни, грозы и шквальный ветер. В Мадриде из-за стихии затопило метро, там и в других регионах людей призвали не покидать свои дома, ведь уже есть жертвы.

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Из-за стихии национальная метеорологическая служба объявила в ряде районов высший уровень опасности – красный. Об этом сообщает La Rarepublica (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ураган серьезно задел автономное сообщество Кастилья-Ла-Манча в центре страны, Балеарский архипелаг на востоке, Каталонию и Валенсийское сообщество. Там "Дана" вызвала наводнения, перерезала дороги и просто "заперла" людей в муниципалитетах.

Из-за сильного ливня 3 сентября почти 10 тыс. человек не смогли покинуть свои дома и квартиры. В каталонском муниципалитете Альканар, расположенном на северо-востоке Испании, из-за опасности сильного наводнения выходить на улицу запретили на неопределенный срок.

Для районов Андалусии и Кастилья-Ла-Манча, а также для столицы страны национальная метеослужба Aemet объявила красный уровень опасности. Более того, в Мадриде впервые по причине сильного ливня использовали систему оповещения о гражданской защите.

"Не пользуйтесь автомобилем без крайней необходимости и оставайтесь дома", – говорилось в сообщениях на телефонах, сопровождаемый звуковым сигналом тревоги.

Власти объяснили, что вынуждены были прибегнуть к этому методу предупреждения граждан, чтобы исключить трагические события, как было при шторме "Филомена" или извержение вулкана Кумбре-Вьеха в Пальме.

Ведь непогода уже стала причиной гибели двух мужчин в возрасте 34 и 31 года. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на власти, они в составе группы из восьми человек занимались каньонингом в Сарагосе, когда упали в бушующую воду и утонули.

Тревога совпадает с выходными после летних каникул, поэтому испанские власти попросили проявлять большую осторожность, поскольку некоторые дороги были затоплены. Кроме того, дожди также вызвали периодические проблемы на некоторых железнодорожных линиях и в аэропорту города Сарагоса.

На кадрах, которые публикуют испанцы в сети, запечатлено затопленные улицы и то, как сильные потоки воды с грязью, будто бы реки, уносят за собой автомобили. В дополнение к этом продолжает идти ливень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на испанском острове Тенерифе бушевали мощные лесные пожары. Из-за стихийного бедствия спасателям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

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