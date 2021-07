В Британии телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с 'грязным пятном'

В Великобритании телеведущая программы "Good Morning Britain" (GMB) Кейт Гаррауэй оскорбительно высказалась в адрес формы украинской футбольной сборной. Женщина сравнила очертания карты Украины на футболке с "грязным пятном".

Гаррауэй сказала это в присутствии посла Украины в Британии Вадима Пристайко, которого пригласили обсудить предстоящий матч с Англией. Ее реплика последовала за словами дипломата о том, что украинская сборная впервые смогла добиться таких успехов на чемпионате Евро-2020, пишет Daily Star.

Ведущая продемонстрировала телезрителям футболку, сообщив, что на ней изображена также карта Украины, однако ее якобы "трудно разглядеть".

"Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я", – сказала Гаррауэй.

После этого телеведущая также поинтересовалась у Пристайко, не является ли размещение очертаний страны на форме сборной политическим шагом. Посол отметил, что таким образом в Украине хотели показать единение всей нации, проигнорировав выпад Гаррауэй.

Зрители GMB были возмущены такими словами ведущей, в соцсетях они назвали ее грубой, а сам комментарий очень неприятным.

"Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину", – писали телезрители.

Примечательно, что в Twitter-аккаунте программы этот эпизод появился в обрезанном виде, без той части, где ведущая обсуждала форму украинских футболистов.

