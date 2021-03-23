В Британии скорость вакцинации против коронавируса достигла 27 доз в секунду

В Великобритании в субботу, 20 марта, против коронавируса за сутки привили 844 285 человек – 1,3% от всего населения страны. Таким образом, скорость прививания составила 27 вакцин в секунду.

Всего в Британии как минимум одну дозу вакцины получили уже 28 миллионов человек – 56% взрослого населения, пишет La Repubblica.

Отмечается, что Великобритания подписала первое соглашение с производителем вакцин AstraZeneca еще в мае 2020 года, в то время как Европейский Союз сделал это в августе. Британское правительство летом прошлого года заказало 447 миллионов доз вакцин на сумму 13 миллиардов евро.

При этом Британия была более оперативной и в одобрении вакцин: применение первого препарата Pfizer было согласовано агентством по лекарствам MHRA в начале декабря, а европейское агентство лекарственных средств EMA сделало это на месяц позже.

Кампания вакцинации была спланирована в Британии задолго до ее начала. Решающую роль в этом процессе сыграла армия. Она проектировала и строила центры вакцинации, а также обеспечила транспортировку, распределение и обеспечение доз вакцины.

На сегодня британцам доступны 3123 места, где можно получить прививку, при этом каждый дом в стране находится не более чем в 15 км от ближайшего центра.

"В любого центре вакцинации в Лондоне и стране каждый день происходит упорядоченный и непрерывный приход и уход граждан, вызванных и вакцинированных за считанные минуты", – отмечает автор статьи.

Ожидается, что в апреле темпы вакцинации несколько замедлятся из-за задержек поставок вакцины AstraZeneca, из-за чего будут вводить только вторые дозы, однако потом процесс восстановится.

Напомним, правительства Франции и Германии выразили намерение поддержать план Европейского Союза по блокированию экспорта вакцины AstraZeneca в Британию.

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