У Британії швидкість вакцинації проти коронавірусу досягла 27 доз на секунду

У Великобританії в суботу, 20 березня, проти коронавірусу за добу прищепили 844 285 осіб – 1,3% від усього населення країни. Так, швидкість процесу щеплення становила 27 вакцин на секунду.

Всього в Британії щонайменше одну дозу вакцини отримали вже 28 мільйонів людей – 56% дорослого населення, пише La Repubblica.

Зазначається, що Великобританія підписала першу угоду з виробником вакцин AstraZeneca ще в травні 2020 року, в той час як Європейський Союз зробив це в серпні. Британський уряд влітку минулого року замовив 447 мільйонів доз вакцин на суму 13 мільярдів євро.

При цьому Британія була більш оперативною і в схваленні вакцин: застосування першого препарату Pfizer було погоджено агентством із ліків MHRA на початку грудня, а європейське агентство лікарських засобів EMA зробило це на місяць пізніше.

Кампанія вакцинації була спланована в Британії задовго до її початку. Вирішальну роль в цьому процесі зіграла армія. Вона проєктувала і будувала центри вакцинації, а також забезпечила транспортування, розподіл і забезпечення доз вакцини.

"У будь-якому центрі вакцинації в Лондоні і країні щодня відбувається упорядкований і безперервний прихід і відхід громадян, викликаних і вакцинованих за лічені хвилини", – зазначає автор статті.

На сьогодні британцям доступні 3123 місця, де можна отримати щеплення, при цьому кожен будинок у країні перебуває не більше ніж за 15 км від найближчого центру.

Очікується, що в квітні темпи вакцинації трохи сповільняться через затримки поставок вакцини AstraZeneca, через що будуть вводити тільки другі дози, однак потім процес відновиться.

Нагадаємо, уряди Франції та Німеччини висловили намір підтримати план Європейського Союзу щодо блокування експорту вакцини AstraZeneca в Британію.

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