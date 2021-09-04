В Британии расшифровали самую раннюю рукопись легенды о Мерлине. Фото

Фрагменты рукописного средневекового манускрипта, который рассказывает историю Мерлина Волшебника из легенды о Камелоте, перевели на английском язык. Семь частей пергамента датируются примерно 770 годами и были обнаружены еще в 2019 году.

В тексте говорится о битвах между королями Артуром и Клаудасом, а также о романе между Мерлином и Вивиан, известной как "Леди Озера". Об этом пишет Daily Mail.

Рукопись нашли в библиотеке специальных коллекций Бристольского университета исследователи, изучавшие древние фолианты. Эксперты считают, что фрагменты являются одними из самых ранних сохранившихся примеров этого раздела истории. Они были вклеены в четырехтомник произведений французского философа Жана Жерсона, опубликованных между 1494-1502 годами.

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Отмечается, что в документах содержится непрерывный отрывок из набора старофранцузских текстов XIII века, известного как цикл "Вульгата" или "Ланселот – Грааль". Ученые считают, что эти тексты были использованы как источник для "Смерти Артура" сэра Томаса Мэлори, на которой базируются многие современные перерассказы легенд о короле Артуре.

Команда использовала передовые методы визуализации, чтобы выявить поврежденные участки текста, ранее невидимые невооруженным глазом. Также идентифицировала чернила. Оказалось, что некоторые писцы использовали их на углеродной основе, сделанные из сажи, а не более распространенные "железные" чернила.

"Мы смогли датировать рукопись, из которой были взяты фрагменты, 1250-1275 годы с помощью палеографического анализа (анализ почерка)", – пояснила автор статьи и исследователь средневековой литературы Лия Тетер с Бристольского университета.

После этого, добавила она, лингвистический анализ "идентифицировал почерк" на севере или, возможно, и на северо-востоке Франции.

Ключом к исследованию, по словам профессора Тетер, стало сотрудничество с химиком с Даремского университета Энди Биби и его командой. Они разработали мобильный спектрометр специально для изучения рукописей. Так исследователи сделали изображения поврежденных участков и с помощью цифровой обработки смогли четко прочитать некоторые части текста.

Получив возможность перевести легенду о Мерлине на английский язык, специалисты смогли выявить различные тонкие, но существенные различия в этом рассказе о цикле Вульгаты по сравнению с более современными версиями.

Например, действия различных персонажей подробнее описаны в старой версии истории, особенно в том, что касается боев. Однако остальные различия носят незначительный характер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на экраны кинотеатров с 26 августа вышла премьера фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре". Картина рассказывает о сэре Гавейне – племяннике легендарного короля Артура, а также его путешествии через искушения тела и духа.