В Британии раскопали старинное украшение с магическими надписями. Фото

В Великобритании в Уилтшире была найдена золотая брошь, которая могла быть тесно связана с магией. На ювелирном украшении обнаружили надписи на латыни и иврите.

Возможно, артефакт должен был защищать владельца от злых духов и болезней. По данным отчета организации Portable Antiquities Scheme, украшение сочетало в себе религию и магию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Латинские надписи, сделанные на броши, переводятся как "Радуйся, Мария, полная благодати, Господь с Тобой, благословенна ты среди женщин, и благословен плод чрева твоего. Аминь". Еврейские инициалы "AGLA", также нанесенные на брошь, означают "Ты силен навеки, Господи".

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Золотая брошь датируется где-то между 1150 и 1400 годами нашей эры и, возможно, использовалась в попытке избежать лихорадки, которая на то время свирепствовала в Англии и Уэльсе.

По словам некоторых ученых, еврейские инициалы, представляющие фразу "Ты силен вовеки, Господи", могут иметь магический смысл.

"Эта фраза занимает видное место в средневековой магии", – объяснил в электронном письме Live Science Ричард Кикхефер, профессор религиоведения Северо-Западного университета.

Он отметил, что другие молитвы, которые наносили на броши в то время, были обычными религиозными молитвами.

"Что я хотел бы подчеркнуть, так это то, что такое сочетание религии и магии не является чем-то необычным", – сказал Кикхефер.

Он добавил, что еврейские инициалы "AGLA" "очень часто использовались в магии, от высокой ритуальной магии до защитных амулетов".

"Это одно из многих божественных имен или слов силы, распространенных в средневековых традициях", – поделился ученый.

Кэтрин Райдер, профессор средневековой истории в Эксетерском университете в Великобритании, написала в электронном письме: "Трудно быть уверенным, что это волшебство – возможно, это нечто между тем, что мы считаем магией и религией".

Учитывая небольшой размер броши и упоминание Девы Марии, человек, носивший ее, мог быть женщиной.

"Из-за небольшого, но элегантного размера, я предполагаю, что она использовалась для женской одежды из какой-то легкой ткани", – отметила Карен Джолли, профессор истории Гавайского университета в Маноа.

"У этой женщины было достаточно средств, чтобы иметь такой предмет", – сказала Джолли, добавив, что, возможно, брошь служила защитой для беременной.

Сейчас к броши применили Закон о сокровищах, как того требует британское законодательство. Это процесс, посредством которого определяется, что произойдет с артефактом. В зависимости от ряда факторов он может оказаться в местном музее. При этом человеку, который нашел брошь, могут выплатить вознаграждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании было обнаружено украшение возрастом около 1000 лет.