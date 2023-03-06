В Британии нашли без сознания на пляже 14-летнюю украинку: ребенок умер в больнице

На пляже в южном Девоне в Великобритании нашли без сознания 14-летнюю украинку. Девочку доправили в больницу, где она позже умерла.

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Об этом сообщило издание Sky News. Родственники были проинформированы, также состоялось официальное опознание.

Отмечается, что причина смерти на данный момент не ясна, полиция призвала всех, у кого есть видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь расследованию, посодействовать.

"Погибшая девочка была гражданкой Украины, проживавшей в районе Доулиш; был установлен контакт с посольством Украины, и Министерство внутренних дел также знает об этом инциденте", – сообщила детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

В пресс-службе МИД Украины подтвердили, что проинформированы о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве.

"Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными. Причины смерти должно определить начавшееся расследование", – подчеркнули в МИД.

Напомним: в феврале во время мощных землетрясений в Турции погибла украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья из Запорожья уехала к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии защищал Украину на фронте, а в последнее время лечился после ранения в родном городе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– в Чехии погибла 31-летняя украинка Марина Савчук из Закарпатья. Полиция подозревает в убийстве ее сожителя, 30-летнего украинца.

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