В Польше в результате драки погибли двое украинцев, еще две женщины получили ранения: детали трагедии

В польском городе Быдгощ произошла драка в квартире, где проживали граждане Украины. По предварительным данным, двое мужчин погибли, еще две женщины получили ранения.

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Об этом в среду, 8 февраля, сообщило издание PAP. Как отмечается, между украинцами произошел конфликт на фоне ревности.

Спикер полиции Куявско-Поморского воеводства Моника Хлебич сообщила, что погибшим мужчинам было 22 и 25 лет. Ранение получила 25-летняя женщина, ее без сознания и с травмами обнаружили на лестничной клетке. Медики оценивают ее состояние здоровья как тяжелое.

В доме также находилась 71-летняя женщина (она также получила телесные повреждения), а также двое детей – трехлетняя и пятилетняя девочки. Дети не пострадали, с ними сейчас работают психологи.

Как установили польские правоохранители, драка произошла между бывшим мужем и нынешним сожителем 25-летней девушки. Причиной стала ревность.

"По предварительным данным сотрудников полиции и прокуратуры, в квартире произошла семейная драка. 22-летний сожитель женщины, а также ее 71-летняя бабушка, устроили драку, в результате которой двое мужчин погибли", – пишут журналисты.

В материале отмечается, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее бывший муж уже проживал на территории этого государства.

Все подробности трагедии будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии исчезла 23-летняя украинка родом из Черновцов Яна Малайко. Девушка около восьми лет жила в этой стране, а последние три года жила с гражданином Молдовы Дмитрием Стратаном. 1 февраля девушку обнаружили мертвой.

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