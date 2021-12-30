В Британии королевский гвардеец сбил с ног ребенка и продолжил маршировать. Момент попал на видео

В Великобритании произошел курьезный инцидент с королевской гвардией. Во время маршировки один из гвардейцев сбил с ног ребенка, который стоял у него на пути.

Момент попал на видео и вызвал бурю негодований в сети. Об этом сообщает издание Independent (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованном видео подписано, что семья мальчика впервые приехала в Великобританию. Некоторые комментаторы написали, что гвардеец мог просто руководствоваться здравым смыслом и обойти ребенка. Люди отметили, что ребенок не представлял никакой опасности и поэтому не заслужил такого обращения с ним.

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Впрочем, были и такие люди, которые встали на защиту гвардейца, сбившего ребенка. Пользователи сети подчеркнули, что родители должны были внимательнее следить за своим сыном и не допускать таких инцидентов. Также люди писали, что королевская гвардия находится на улице не для привлечения внимания туристов, а являются высококвалифицированными солдатами для защиты королевы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Британии королевский гвардеец пнул туристку: девушка хотела сфотографироваться, но стала как раз на его пути, поэтому военный был вынужден оттолкнуть ее.

Также в сеть попало видео, на котором, часовой у Виндзорского замка, проучил туриста-позера, который пародировал его перед толпой. На видео молодой человек пародировал походку королевского гвардейца, а потом положил руку ему на плечо. В ответ на провокацию туриста часовой наставил на него винтовку и предостерег громкой фразой: "Держись подальше от королевской гвардии".

Как известно, солдатам королевской гвардии Великобритании запрещено улыбаться во время караула. За нарушения правил их ждет штраф или же увольнение со службы.