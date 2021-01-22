В Британии девушка не заметила беременности и умерла после родов

Жительница британского города Бристоль, 18-летняя Даниэль Джонс не заметила своей беременности, пока у нее внезапно не начались схватки. Она умерла вскоре после рождения ребенка.

При этом ее малыш выжил. Полиция сочла смерть молодой мамы "необъяснимой" и начала расследование, сообщает Metro.

Отмечается, что девушка родила дома. Прибывшие медики скорой оказали ей первую помощь и доставили в больницу, но там ее сердце остановилось. Причина смерти устанавливается.

Новорожденного сына Даниэль назвали Дэнни, он остался в больнице. А убитые горем родственники и друзья девушки начали сбор средств на ее похороны и вещи, чтобы обеспечить мальчика первыми необходимым. Никто в семье не знал о беременности Джонс и, соответственно, не был готов к появлению на свет малыша.

"Покойся с миром. Не могу поверить, что потерял тебя. Я любил тебя больше всего на свете. И буду присматривать за нашим малышом. Стараюсь изо всех сил… Все встречайте Дэнни Годфри, моего мальчика. Он похож на свою мать. Я борюсь за тебя, маленький человек, держись и ты за меня, не оставляй меня", – написал в своем Facebook парень девушки Оззи Годфри.

В полиции отметили, что смерть Даниэль Джонс "рассматривается как необъяснимая", правоохранители проводят дополнительные расследования.

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