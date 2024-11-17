Совместное коммюнике по итогам нового саммита G20 в Бразилии, который начнется 18 ноября, может быть заблокированно. У президента Аргентины Хавьера Милея есть ряд возражений по нескольким пунктам предстоящего заявления саммита.

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Об этом пишет издание Financial Times, ссылающееся на свои источники. В частности, как отметили эти источники, у президента Аргентины есть "возражения, связанные с налогообложением сверхбогатых, а также гендерным равенством". Из-за них Хавьер Милей и угрожает блокировать коммюнике.

Отдельно, как добавляет издание, дипломаты стран G20 пытались найти консенсус по финансированию мер по борьбе с изменением климата, а также геополитическим вопросам, таким как война России против Украины. По указанным пунктам уже были достигнуты договоренности.

Кстати, на этот счет уже высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что поддержка Украины от ЕС и, в частности, от ФРГ, в самом худшем случае не станет меньше.

"Украина может положиться на многих друзей в мире – особенно на Германию. Для Путина было бы иллюзией считать, что наша поддержка ослабнет. Это важное сообщение для встречи G20, на которую я сейчас уезжаю", – сказал Шольц.

Однако угроза Аргентины заблокировать совместное заявление саммита "усилила обеспокоенность многих западных дипломатов, которые опасаются, что победа Дональда Трампа предоставит силы его союзникам и вызовет отток стран от амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление".

Также, как напоминает FT, на прошлой неделе Аргентина была единственной страной, проголосовавшей против резолюции ООН, осуждающей насилие в интернете по отношению к женщинам и девушкам.

Таким образом, Аргентина хочет "сделать G20 в Бразилии испытанием между старыми и новыми силами", цитирует издание неназванного бразильского чиновника.

Очевидно, к "старым силам" относится и новоизбранный президент США, также известный и тем, что активно отрицает глобальное изменение климата на Земле, и таким образом выступает против многих из запланированных в коммюнике выводов.

"Мы все должны сидеть там и говорить о будущем глобального сотрудничества и делать вид, что нет этого парня из Белого дома, которому все равно. Трудно представить, что какие-то решения саммита имеют какое-то значение и будущее", – цитирует издание другого европейского чиновника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итоговой декларации прошлогоднего саммита G20 государство-террорист Россию не осудили за военное вторжение в Украину и не назвали агрессором. По словам президента Байдена, итоговая формулировка документа была избрана из-за разногласий с Россией и Китаем.

В Министерстве иностранных дел Украины неодобрительно отреагировали на указанную декларацию, которую участники саммита обнародовали в Индии. В ведомстве не стали скрывать своего разочарования и подсказали лучшие формулировки.

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