В Индии произошел мощный взрыв на фармацевтическом заводе: 14 человек погибли. Фото

В Индии произошел взрыв на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia. В результате взрыва погибло 14 человек.

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Еще 18 получили ранения, они госпитализированы. Инцидент произошел в городе Анакапалле в штате Андхра-Прадеш днем в среду, 21 августа, сообщает издание The Indian Express.

Как пишут журналисты, взрыв и пожар произошли во время обеденного перерыва на предприятии Escientia в Особой экономической зоне Атчутапурам, где базируются многие фармацевтические компании.

Десятки пожарных машин из Анакапалле и близлежащих районов поспешили на место, чтобы потушить пожар. Чиновники заявили, что вся территория была заполнена густым дымом, что затрудняло спасательные операции.

В компании Escientia работает более тысячи человек, и это одна из крупнейших фармацевтических компаний в ОЭЗ.

Некоторые работники Escientia собрались у офиса компании с требованием о выплате компенсаций пострадавшим. Также протестующие призывали наказать ответственных за безопасность в компании, так как считают, что взрыв произошел из-за халатности этих людей.

Журналисты уточнили, что это третий взрыв реактора в ОЭЗ Атчутапурам. 17 июля взрыв на предприятии Vasantha Chemicals убил 44-летнего рабочего-мигранта из Одиши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индии десятки тысяч женщин вышли на улицы штата Западная Бенгалия в среду вечером, в знак протеста против изнасилования и убийства врача-стажера в государственной больнице Калькутты. Изуродованное тело 31-летней женщины было найдено в семинарском зале колледжа утром 9 августа.

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