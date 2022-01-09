В Бразилии часть скалы обрушилась на отдыхающих: момент попал на видео

В субботу, 8 января, в Бразилии на озере Фурнаш, расположенном в муниципалитете Капитолио в штате Минас-Жерайс, огромный камень сорвался со скалы и упал на лодки, проплывающие под ними. В результате инцидента по меньшей мере пять человек погибли, более 30 получили ранения, еще 20 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает La Nation, ссылаясь на данные спасателей. Отмечается, что башня из камней внезапно отделилась от стены каньона и рухнула на несколько прогулочных катеров, создав огромную волну над озером. Одна разбитая лодка затонула.

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По информации издания, пострадавшие в аварии получили переломы костей, а один из них находится в тяжелом состоянии в больнице с травмами головы и лица. Еще 23 человека получили незначительные травмы. ВМС Бразилии начнут расследование для установления обстоятельств аварии.

Губернатор штата Минас-Жерайс, Ромеу Зема, выразил сожаление по поводу случившегося и обратился к семьям погибших.

"Сегодня мы переживаем боль трагедии в нашем штате, вызванной проливными дождями, которые привели к обрушению каменной стены в озере Фурнаш, в Капитолио. Работа Корпуса спасателей продолжается. Я сочувствую семьям в этот трудный момент. Мы будем продолжать действовать, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь", – сказал представитель власти.

Озеро Фурнаш является частью бразильского водохранилища, построенного в Рио-Гранде, которое регулирует его сток и обеспечивает электроэнергией штат Минас-Жерайс. Это место стало туристической достопримечательностью города Капитолиу с населением около 8 600 человек.

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