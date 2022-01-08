В Пакистане снегопады заблокировали на трассе тысячу авто, 22 человека погибли. Фото и видео

В Пакистане как минимум 22 туриста погибли, застряв в своих автомобилях на севере страны. Туда съехались тысячи людей, чтобы насладиться видами снегопада в городе Мурри на вершине холма.

По данным экстренных служб, среди погибших было 10 детей. Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, остальные, вероятно, погибли от удушья угарным газом из-за работающих двигателей автомобилей BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

На данный момент военные все еще пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто до сих пор находится в ловушке, сообщает Reuters. Регион объявлен зоной бедствия. Как отметил министр внутренних дел Шейх Рашид, столь критическая ситуация сложилась из-за огромного наплыва людей, прибывающих в небольшой городок.

"Впервые за 15-20 лет в Мурри съехалось такое большое количество туристов, что создало кризис", – сказал он в видеообращении.

Министр подтвердил, что около 1000 машин застряли на горной станции, возвышающейся над городом, и подтвердил гибель людей. Чиновник добавил, что на помощь гражданской администрации в спасательных операциях были отправлены взводы армии и военизированные формирования.

Отметим, на видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как целые семьи, включая детей, лежат мертвыми в своих занесенных снегом автомобилях.

"Угарный газ не имеет запаха, он смертельно опасен, если машина зарывается в снег. Заблокированный глушитель может быстро убить пассажиров, поскольку они вдыхают СО", – прокомментировал трагедию доктор Фахим Йонус, руководитель отделения инфекционных заболеваний в Университете Мэриленда UCH.

Снегопад, начавшийся в ночь на вторник, 4 января, продолжался с регулярными интервалами, привлекая тысячи туристов. За последние дни в город колониальной эпохи прибыло более 100 000 автомобилей, а социальные сети Пакистана заполонили фотографии людей, наслаждающихся снегом. При этом на фотографиях и видео в соцсетях видно, как машины застряли бампер к бамперу, а на их крыши насыпало снега.

Напомним, ранее столицу Японии Токио, а также регионы Канто и Токай начало заметать снегом. Из-за непогоды в стране отменяют рейсы. Снежный покров на этих территориях наблюдается впервые в этом сезоне.

Власти призывали людей отказаться от несущественных поездок на автомобиле, а если ехать все же нужно, то следует обязательно использовать зимние шины. Также местное население предупредили о возможном отключении электроэнергии.

Как сообщалOBOZREVATEL, 28 декабря в Кривом Роге снегопад обвалил недавно отремонтированную крышу одного из многоквартирных домов. В результате весь чердак засыпало снегом, а половину дома замело.