В больнице Кракова скончался украинец, который поджег себя возле консульства. Фото

В понедельник, 17 апреля, в больнице Кракова скончался 62-летний украинец, который поджег себя возле украинского консульства несколько дней назад. Медикам не удалось спасти мужчину.

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Об этом сообщает местное издание RMF24, ссылаясь на заявление представительницы больницы. "К сожалению, несмотря на усилия врачей-специалистов из Малопольского ожогово-пластического центра, сегодня днем пациент умер", – сказала спикер специализированной больницы имени Ридигера в Кракове.

Она отметила, что украинца госпитализировали в их медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В ожоговом центре больницы мужчину прооперировали, однако его состояние изначально было критическим, в связи с чем он умер.

Напомним, что украинец предпринял попытку самосожжения утром 13 апреля у здания генерального консульства Украины в Кракове.

Мужчина на украинском призвал собравшихся под консульством мужчин вернуться на Родину и защищать страну. После этого он поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса, в Украину из Польши не планируют возвращаться около 45% опрошенных беженцев, из них 7% намерены переехать из Польши в другую страну.

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