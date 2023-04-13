Украинец в Кракове предпринял попытку самосожжения возле консульства: появились данные о его состоянии

Украинец в Кракове (Польша) утром 13 апреля совершил попытку самосожжения возле здания генерального консульства Украины. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. "Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", – прокомментировал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, генконсульство взаимодействует с польскими правоохранителями, начавшими расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии. Консулы также контролируют предоставление медицинской помощи гражданину и устанавливают связь с его родными.

Как сообщило издание RMF24, инцидент произошел около 07:50.

"Человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально", – рассказал пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех.

63-летний мужчина по-украински выкрикивал призывы вернуться на Родину и защищать страну, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал.

Свои слова он адресовал украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

На месте находился патруль полиции, который вместе со свидетелем происшествия потушил пожар, была вызвана скорая помощь.

На месте работают полицейские, о происшествии уведомлена прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным социологического исследования, в Украину из Польши не планируют возвращаться почти половина беженцев. 55% хотят вернуться домой.

– Польша приняла больше всего граждан Украины с начала войны по сравнению с другими странами. Здесь живет около 2 млн украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона, официально трудоустроены уже 739 тыс. человек.

– В Польше два автобуса с украинцами попали в ДТП. Пять человек оказались в больнице.