В Украину не планирует возвращаться почти половина беженцев из Польши: опубликованы данные исследования

В Украину из Польши не планируют возвращаться около 45% беженцев, из них 7% планируют переехать из Польши в другую страну. И 55% хотят вернуться в Украину.

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Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal. Большинство украинцев, желающих вернуться в Украину (82%), заявили, что сделают это только после победы. 8% сказали, что собираются домой уже весной, 6% планируют вернуться летом, и 4% - осенью.

В опросе приняло участие 1270 украинцев, находящихся в Польше от 24 февраля. Опрос проводился в течение марта этого года. В октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% имели целью поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится. война.

"Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном, это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят разводиться" – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве также отмечают, что важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться – открытие украинских бизнесов в Польше. Начиная со второй половины прошлого года более 10 тыс. украинских компаний открылись в Польше.

Польша приняла больше украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Здесь живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены уже 739 тыс. украинцев.

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