В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг с высоты 200 м, погибли десятки людей. Фото

В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг с высоты 200 метров. В результате катастрофического ДТП погиб 21 человек.

Причина происшествия пока неизвестна. ДТП произошло в Андах, передает NRC. Отмечается, что среди погибших есть трое несовершеннолетних. Также десять человек были доставлены в больницу с травмами.

Известно, что автобус двигался по маршруту Морочата-Кияколо, и рухнул на 200 м вниз в ущелье по дороге.

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Отмечается, что серьезные ДТП происходят регулярно в Боливии, и, в частности, в районе Анд. На дорогах с крутыми поворотами автомобили передвигаются слишком быстро. К тому местные автобусы находятся в плохом техническом состоянии.

Напомним, что в июле этого года в центре Боливии пассажирский автобус сорвался с высоты 150 метров в овраг. В результате аварии погиб по меньшей мере 31 человек, более 10 пострадали.

В июне в Перу автобус, курсирующий по маршруту Трухильо – Патаз, упал в пропасть глубиной 200 метров. В автомобиле находились 33 пассажира, в том числе дети. Также в Перу сорвался в 200-метровое ущелье пассажирский автобус. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли, а еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе у села Мартыновка Житомирской области произошла крупная авария, в результате которой загорелся автобус с 29 пассажирами. Водитель транспорта погиб на месте, 11 пассажирам нужна экстренная помощь медиков.