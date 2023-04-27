В Болгарии заявили о беспрецедентных гибридных атаках со стороны России. Они направлены на подрыв стабильности в стране.

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Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел Николай Мильков на открытии конференции "Ответ на вызовы в фрагментирующей архитектуре безопасности: противодействие российской гибридной деятельности", организованной Софийским форумом по безопасности. Об этом сообщает издание Novinite.

"Параллельно с агрессивными военными действиями России мы сталкиваемся с беспрецедентным увеличением различных гибридных атак, направленных на подрыв стабильности Болгарии и тем самым наших демократических ценностей и процессов", – сказал Мильков.

Он также отметил, что война, которую развязала Россия в Украине и которая проходит в непосредственной близости от границ Болгарии, представляет собой грубое нарушение международного правопорядка.

"Россия использует весь арсенал гибридной тактики, инструментализации поставок энергии и основных продуктов питания, киберактивности по контролю над чувствительными технологиями, беспрецедентного усиления пропаганды, направленной на внутриполитическую дестабилизацию наших обществ - провоцирование недовольства и снижение солидарности с Украиной", – добавил Николай Мильков.

По его словам, все это привело к коренным изменениям среды безопасности, которая находится непосредственно вокруг нас, и вынудило НАТО и ЕС к определенным реакциям.

Напомним, в министерстве обороны Болгарии сообщили, что обсуждают возможность передать Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России, самолеты МиГ-29. Однако, как заявили, сделать это смогут только "без потери собственных возможностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, морские и речные порты Болгарии закрыли для российских судов с полуночи 8 апреля. Запрет будет распространяться на все корабли из российского Реестра судов, независимо от флага, под которым они ходят. Это осложнит для России экспорт нефти в Болгарию.

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