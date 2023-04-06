Болгария полностью закрывает свои порты для кораблей из РФ: что это означает

Морские и речные порты Болгарии закроют для российских судов с полуночи 8 апреля. Запрет будет распространяться на все корабли из российского Реестра судов, независимо от флага, под которым они ходят. Это осложнит для России экспорт нефти в Болгарию.

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Об этом сообщили в Морской администрации Болгарии. Решение приняли в рамках директивы ЕС по выполнению санкций.

Ограничения на судоходство для россиян в ЕС было введено еще в пятом пакете европейский санкций против страны-агрессора. В связи с этим Болгария с апреля-2022 года не пускала в свои порты суда под российскими флагами. Исключение составляла лишь критическая продукция, в т.ч. нефть.

Болгария остается единственной страной ЕС, которая продолжает закупать российскую нефть с поставкой по морю. Теперь болгарские порты не смогут принимать танкеры с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход потолка цен.

Потолок установлен согласован на уровне $60 за баррель. Соглашение "Большой семерки" и партнеров позволяет поставлять российскую нефть в третьи страны, только если груз покупается по цене $60 за баррель или ниже. В случае если цена выше, танкерам, страховым компаниям и кредиторам из G7 и ЕС запрещается обслуживать такие поставки.

Ограничение для сырой нефти вступило в силу 5 декабря. С той же даты в ЕС заработало эмбарго на нефть из России, которую доставляют морским путем (для Болгарии сделали исключение).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что Болгария тайно поддерживала Украину боеприпасами и топливом в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Против открытых поставок оружия для ВСУ выступала Социалистическая партия, лояльная к России.

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