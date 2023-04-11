В Болгарии назвали условия для передачи Украине МиГ-29: хотят 'трехстороннее соглашение'

В Министерстве обороны Болгарии сообщили, что обсуждают возможность передать Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России, самолеты МиГ-29. Однако в государстве заявили, что сделать это смогут только "без потери собственных возможностей".

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Об этом написали на официальном сайте оборонного ведомства страны. Там отметили, что переговоры с Киевом о безвозмездной передаче самолетов не проводились.

В Минобороны заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители. Кроме того, в ведомстве отметили, что о безвозмездной передаче техники речь не идет.

В ведомстве объяснили свои условия тем, что решение о передаче Вооруженным силам Украины МиГов "привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции Республики Болгарии и Закону об обороне и вооруженных силах Болгарии".

"Минобороны последовательно проводит переговоры о возможностях реализации так называемых "трехсторонних соглашений", чтобы заменить некоторые из имеющихся вооружений совместимыми из стран-союзников, не допуская потери возможностей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что Болгария не присоединится к плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Министр обороны страны Димитар Стоянов заявил, что София не использует и потому не располагает запасами боеприпасов 155-мм калибра, о которых идет речь в совместном плане закупки.

По словам чиновника, Болгарии просто негде взять подобные боеприпасы.

Издание EURACTIV Bulgaria ранее писало, что за два последних года Болгария передала Украине вооружение более чем на $1 млрд. Причем никакого прямого соглашения относительно военной помощи между Киевом и Софией не было заключено – передача осуществлялась через государства-посредники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии одобрили передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". Правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна уже отправила Украине четыре истребителя МиГ-29 в рамках военной помощи. В скором времени Киев получит еще четыре таких самолета.

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