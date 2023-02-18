В Болгарии нашли грузовик с телами 18 нелегалов из Афганистана

В Болгарии, недалеко от столицы Софии, обнаружили грузовик с телами 18 мертвых мигрантов из Афганистана, среди которых, в частности, был один ребенок. Они прятались под древесиной.

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Об этом сообщило Reuters со ссылкой на сообщение МВД страны. Отмечается, что люди были замерзшие, мокрые, не ели несколько дней, и им не хватало кислорода.

Кроме того, еще 34 человека, в том числе пятеро детей, срочно доставили в медучреждения в Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Как сообщил журналистам глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов, мигранты нелегально пересекли границу с соседней Турцией. Два дня они прятались в лесу, прежде чем сели в грузовик недалеко от города Ямбол на юго-востоке Болгарии.

В настоящее время правоохранители разыскивают водителей грузовика. По делу уже задержаны четыре человека, один из которых ранее был осужден за торговлю людьми. О подозрении им сообщат, как только соберут достаточно доказательств.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь, ставшая плацдармом для российских оккупационных войск, продолжает разведывать обстановку на границе с Украиной. Для этого в РБ используют беженцев из Ирана и Пакистана. Нелегальных мигрантов намеренно отправляют на украинско-белорусскую границу, чтобы обнаружить ее уязвимые участки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– к началу 2023 года в странах Европы находилось около 8 млн украинских беженцев. Больше всего – в Польше, где их количество превысило 1,5 млн человек. В то же время всего за время войны из Украины выехало 18 млн человек – однако большинство уже вернулось;

– данные социологического исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, показали, что украинские беженцы в Польше, которые уже нашли работу, намерены возвращаться домой. Лишь 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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