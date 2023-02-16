Из Украины во время войны выехало 18 млн человек: сколько не вернулось

На начало 2023 года в странах Европы находилось около 8 млн украинских беженцев. Больше всего – в Польше, где их количество превысило 1,5 млн человек. При этом всего за время войны из Украины выехали 18 млн человек – однако большинство уже вернулось.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его данным, более 1 млн украинцев осело в Германии. А более 100 тысяч сейчас живут в:

Чехии – 473,7 тыс. человек;

Италии – 166,46 тыс. человек;

Испании – 160,28 тыс. человек;

Великобритании – 152,2 тыс. человек;

Болгарии – 148,45 тыс. человек;

Франции – 118,9 тыс. человек;

Словакии – 105,12 тыс. человек;

Румынии – 102 тыс. человек;

Молдове – 100,49 тыс. человек.

"Цифра, на которую мы ориентируемся, примерно 8 млн человек. Эти данные обнародованы ООН по состоянию на 3 января. Это та часть людей, которая находится за границей. Вообще пересечений границы было очень много, речь шла даже о 18 млн человек, но большая часть все равно возвращалась", – отметил Воскобойник.

Большая часть беженцев может не вернуться

В то же время, рассказал Воскобойник, ожидать, что все покинувшие из-за войны страну украинцы вернутся, не стоит. Причина – быстрая адаптация к условиям жизни в выбранных странах.

Дело в том, объяснил эксперт, что для получения работы во многих отраслях нужно знание местного языка. В связи с чем, украинцы часто ходят на курсы, где изучают его, а также повышают свою квалификацию. В дальнейшем, подчеркивает Воскобойник, это может привести к тому, что украинцы:

приспособятся к жизни в новых условиях;

после войны решат не возвращаться домой.

Украине может не хватать людей для восстановления страны

Результатом того, что миллионы украинцев не вернутся в страну после войны может стать дефицит рабочей силы, отмечает Воскобойник. Что негативно скажется на процессе послевоенного восстановления.

Выходом же, по его словам, может стать привлечение трудовых мигрантов. Для чего правительству уже сейчас следует:

пересмотреть миграционную стратегию;

делать шаги для приглашения рабочих из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут получить помощь от местного Красного Креста – ваучер на 500 злотых (более 4 тыс. грн по актуальному курсу). Рассчитывать на нее могут, в частности, лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности, а также женщины старше 60 или мужчины старше 65 лет.

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