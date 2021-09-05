В Берлине выходец из Афганистана напал на людей с ножом, ранены два человека

В немецкой столице Берлине 29-летний мужчина напал с ножом на садовницу, а также ранил пенсионера, который пытался ей помочь. Нападавший оказался выходцем из Афганистана, он якобы страдает психическим заболеванием.

Инцидент произошел днем 4 сентября в жилом районе Вильмерсдорф, пострадавших госпитализировали. Об этом говорится в совместном заявлении правоохранителей и прокуратуры на сайте берлинской полиции.

Отмечается, что мужчина афганской национальности подошел к 58-летнему ландшафтному садовнику, которая работала на территории зеленой зоны в Вильмерсдорфе. Он внезапно нанес ей несколько прицельных ударов ножом в шею.

Такой же получил и 66-летний мужчина, который поспешил на помощь женщине. Оба пострадавших попали в больницы и остались там после проведенных операций.

Подозреваемого сотрудники полиции задержали на месте происшествия. Известно, что афганец проживает в Германии с 2016 года.

"Психическое заболевание обвиняемого могло сыграть роль в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Прокуратура и правоохранители проводят обширное расследование деталей преступления. Обвиняемый должен был предстать перед следствием 5 сентября для выдачи постановления о мере пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиабазу Рамштайн в Германии превратили в главный центр эвакуации европейского командования США. С 20 августа туда из Афганистана прибыли более 20 тысяч беженцев.