В Берлине разгорелся пожар в палаточном городке для украинских беженцев. Видео

В Берлине (Германия) в районе Тегель 12 марта произошел масштабный пожар в палаточном городке для украинских беженцев. Темное облако дыма было видно на несколько километров.

Берлинская противопожарная служба на своей странице в Twitter (X) сообщила, что пострадавших нет. Одна из палаток площадью 1000 квадратных метров сгорела полностью и в итоге рухнула.

Спасатели осмотрели девять человек. У трех из них легкое отравление дымом, но госпитализация не понадобилась, пишет берлинское издание B.Z.

Как передает Berliner Zeitung, возгорание произошло в палаточном городке, который обустроили на территории берлинского аэропорта Тегель.

Служба экстренной помощи получила вызов о ЧП в 13:47 (14:47 по Киеву) во вторник, 12 марта.

Всего на месте крупного пожара работали примерно 120 представителей экстренных служб. Огонь начал распространяться из зала А1, где жили украинские беженцы, на окраине палаточного городка.

По словам представителя Государственного управления по делам беженцев, никто не пострадал. Все смогли вовремя покинуть жилье.

В указанном пункте временного размещения живут около 5000 человек (общая вместительность – около 7000). Сгоревший зал А1 вмещал 380 беженцев (столько же, сколько и соседние палатки).

"Жителей распределили по другим залам", – сообщил представитель ответственного департамента Сената по социальным вопросам.

В СМИ отметили, что условия проживания в палаточном городке в Тегеле "драматические". Беженцев разместили в огромных залах с узкими койками, в каждом секторе – по пять двухъярусных кроватей. Вместо дверей там шторы. Жители жаловались, что в палатках завелись крысы и мыши. Тем не менее, некоторые беженцы остаются в этом центре уже больше полутора лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 марта в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке по улице Рыбальской. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

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