В Берлине неонацисты избили однопартийцев Шольца и полицейских: что известно

В районе Лихтерфельде в Берлине (ФРГ) 15 декабря четверо представителей неонацистского движения напали на двух политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ), избили одного из них, а потом – двух полицейских, которые пытались их усмирить. Злоумышленники уже задержаны.

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Как передает Nachrichten, подозреваемым от от 16 до 19 лет. Ультраправые приехали в столицу ФРГ накануне, 14 декабря, для "физического противостояния" с левыми активистами.

По версии следствия, подростки и молодые люди подошли к партийцам СДПГ возле агитационного стенда у автобусной остановки. Двое подозреваемых сначала сняли шапки с политиков и бросили их на землю, затем оскорбили оппонентов и напали на них обоих.

Члены СДПГ упали на землю. Нападавшие продолжили избивать одного из них: несколько раз ударили ботинками по голове и верхней части тела.

Вмешались двое копов. Один из нападавших оскорбил на расовой почве одного из полицейских, а затем ранил его в лицо осколком стекла. Второй также пострадал в стычке – у него сломана пястная кость. Оба доставлены в больницу, как и один из потерпевших членов СДПГ.

Потасовку удалось остановить только после прибытия дополнительных экстренных служб.

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш осудил нападение. По его мнению, это была атака на нашу демократию и на всех тех, кто выступал за солидарность и открытую Германию. "Подобные акты насилия еще раз показывают, насколько опасен правый экстремизм для нашего общества", – сказал Мирш.

Добавим, что в этом году в Германии произошло несколько нападений на политиков и участников избирательных кампаний, в том числе и от СДПГ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Германии зафиксировали многочисленные случаи полетов неизвестных дронов над стратегическими объектами, включая военную базу США в Рамштайне.

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