Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны – Spiegel

В Германии за последние недели зафиксировали многочисленные случаи полетов неизвестных дронов над стратегическими объектами, включая военную базу США в Рамштайне. Инциденты вызывают беспокойство как у немецких правоохранителей, так и у военных.

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Об этом пишет Spiegel. Издание отмечает, что происхождение этих БПЛА определить не удалось.

По данным отчета немецких служб безопасности, 3 и 4 декабря вечером были замечены полеты беспилотных летательных аппаратов над базой США в Рамштайне, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Эта база является одним из ключевых центров военной логистики США в Европе.

Представители американской армии подтвердили факты полетов дронов. По словам спикера базы, небольшие беспилотные аппараты находились в воздухе как над базой, так и в ее окрестностях.

"В начале декабря было несколько замеченных малых беспилотных летательных аппаратов в районе и над авиабазой Рамштайн. Они не повлияли на жителей базы или на находящиеся там объекты и военную технику. Мы тесно сотрудничаем с немецкими властями по инциденту", - сказала спикер. .

Промышленные оборонные объекты тоже в опасности

Инциденты над Рамштайном – не единичный случай. В последние недели дроны также замечали над территориями важных промышленных предприятий Германии, в частности оборонного концерна Rheinmetall и химического гиганта BASF. Согласно журналистскому расследованию, происхождение этих дронов остается неизвестным.

Это не первый случай, когда дроны пролетают над стратегическими объектами Германии. Летом 2024 года сообщалось о подозрительных полетах над химическим парком и терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Брунсбюттеле, расположенном в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Расследование вероятной шпионской деятельности

Эти события привлекли внимание правоохранительных органов. Прокуратура города Фленсбург открыла уголовное производство по подозрению в "шпионской деятельности с целью саботажа". К расследованию привлечены также представители немецких вооруженных сил, которые озабочены возможной утечкой информации или подготовкой к взрывным действиям.

На минувшей неделе полеты неизвестных дронов стали предметом обсуждения на конференции министров внутренних дел Германии в Бранденбурге. Несмотря на серьезность ситуации, участники встречи не смогли прийти к согласию относительно эффективной стратегии противодействия таким инцидентам.

Инциденты с дронами вызывают опасения, что эти дроны могут использоваться для сбора разведывательной информации или осуществления потенциальных диверсий. Правоохранители сосредоточены на установлении лиц, ответственных за управление этими аппаратами, и на идентификации их происхождения.

Ситуация остается напряженной, между США и Германией продолжается сотрудничество по обеспечению безопасности стратегически важных объектов.

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