В Белом доме заявили, что активы российских олигархов будут заморожены

США и партнеры будут отслеживать и замораживать находящиеся под санкциями активы российских компаний и олигархов. Для этого создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу.

Об этом сообщил Белый дом в Twitter. Создать группу, которая будет следить за такими активами россиян, планируют на ближайшей неделе.

"На этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания находящихся под санкциями активов российских компаний и олигархов, – их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить соответственно закону", – говорится в сообщении.

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Ранее власти США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Кроме того, ЕС внес в "черный список" премьер-министра РФ Михаила Мишустина, экс-президента Дмитрия Медведева и главу МВД России Владимира Колокольцева.

Германия была последней страной в ЕС, которая отказывалась от внедрения санкций на фоне вторжения России в Украину. Но накануне и Берлин поддался уговорам коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность отключения России от международной банковской системы SWIFT будет обсуждена лидерами США, Италии, Германии, Франции и Евросоюза в ближайшее время.

Такая мера как отключение SWIFT фактически изолирует банковскую систему РФ от окружающего мира. Внутренний потребитель не сможет проводить финансовые операции с иностранными клиентами или поставщиками, но внутри страны остановка системы уклада жизни россиян не поменяет.