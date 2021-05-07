В Белом доме зачеркнули слова о безоговорочной поддержке вступления Украины в НАТО

В Белом доме исправили комментарий заместителя спикера ведомства Карин Жан-Пье о безапелляционной поддержке вступления Украины в НАТО.

Стенограмма общения представительницы Белого дома с прессой от 6 мая была опубликована на официальном сайте. Исправленная пресс-службой фраза осталась видна, так так текст просто зачеркнули.

Журналисты поставили Жан-Пьер уточняющий вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО?". Она ответила:

"Да, да. Как я и говорила, администрация Байдена выступает за обеспечение того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда они готовы и способны выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и приобщиться к безопасности Евроатлантического региона".

Впоследствии, слова "да, да" были зачеркнуты.

В комментарии New York Post чиновник из администрации президента США подтвердил, что слова были убраны. По его словам, Жан-Пьер "обмолвилась".

Как ранее писал OBOZREVATEL: