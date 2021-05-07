В Белом доме зачеркнули слова о безоговорочной поддержке вступления Украины в НАТО
В Белом доме исправили комментарий заместителя спикера ведомства Карин Жан-Пье о безапелляционной поддержке вступления Украины в НАТО.
Стенограмма общения представительницы Белого дома с прессой от 6 мая была опубликована на официальном сайте. Исправленная пресс-службой фраза осталась видна, так так текст просто зачеркнули.
Журналисты поставили Жан-Пьер уточняющий вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО?". Она ответила:
"Да, да. Как я и говорила, администрация Байдена выступает за обеспечение того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда они готовы и способны выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и приобщиться к безопасности Евроатлантического региона".
Впоследствии, слова "да, да" были зачеркнуты.
В комментарии New York Post чиновник из администрации президента США подтвердил, что слова были убраны. По его словам, Жан-Пьер "обмолвилась".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
7 мая журналист Игорь Соловей сообщил, что представителей Украины не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Бельгии 14 июня.
Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла это. Она заявила, что повестка дня саммита НАТО пока не утверждена, а определение участия в нем партнеров, в частности и Украины, еще продолжается.