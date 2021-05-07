Стефанишина – относительно участия Украины в саммите НАТО: повестка дня еще не утверждена

Повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня 2021 года, пока не утверждена, а определение участия в нем партнеров, в частности и Украины, еще продолжается.

Об этом в своем Facebook сообщила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ответ на информацию, которая распространяется в информационном пространстве, о том, что Украина якобы не будет в нем участвовать.

В частности, она отметила, что в настоящее время определена только дата проведения мероприятия, но не порядок дня. Кроме того, саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности и Украины, определяется в двустороннем диалоге.

"Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о результатах", – отметила вицепремьер-министр.

Также, по словам Стефанишиной, интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой.

"Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", – отметила она.

Подытоживая, чиновница отметила, что во время своего визита в Брюссель 17-18 мая будет обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО.

Отметим, 7 мая журналист Игорь Соловей сообщил, что представителей Украины не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Бельгии 14 июня.

"Украину решено не приглашать. Решение принято послами на их последнем заседании", – написал он.

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