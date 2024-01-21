В Белом доме посоветовали Ким Чен Ыну кормить народ КНДР, а не наращивать армию

В Соединенных Штатах Америки посоветовали лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну кормить свой народ вместо того, чтобы продолжать наращивать свою армию. Сейчас же диктатор сосредоточен на расширении военных возможностей своего государства.

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Соответствующее заявление в субботу, 20 января, на брифинге сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Ким Чен Ыну следует больше сосредоточиться на том, чтобы накормить свой народ, а не на приобретении передовых военных возможностей", – сказал он.

Чиновник также призвал серьезно относиться к угрозам со стороны Северной Кореи. Кирби отметил, что Штаты делают все, чтобы попытаться эти угрозы устранить.

"Вы должны серьезно относиться к подобной риторике (об уничтожении Южной Кореи, США и Японии с помощью ядерного оружия – Ред.) человека, возглавляющего режим, который продолжает развивать передовой военный потенциал, в частности ядерный", – подчеркнул он.

Ранее мы писали, что риск ядерной войны между Северной Кореей и США растет. В последнее время появляется все больше признаков того, что диктатор КНДР, накопивший арсенал ядерного оружия и ракет, может просчитаться и применить их.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея 15 января провела испытание новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Испытания признаны успешными.

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