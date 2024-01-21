Риск ядерной войны между КНДР и США растет – Bloomberg

Риск ядерной войны между Северной Кореей и США растет. В последнее время появляется все больше признаков того, что диктатор Северной Кореи, накопивший арсенал ядерного оружия и ракет, может просчитаться и применить их.

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Об этом пишет авторитетное издание Bloomberg. Немецкий политик Вольфганг Новак считает, что единственным путем избежать крушения для обеих сторон является постепенное укрепление доверия, так как делали немцы в 1970-х годах, несмотря на соперничество сверхдержав.

Американские давления в контексте денуклеаризации КНДР считает контрпродуктивными.

Обостряться ситуация начала еще в 2018-2019 годах, во время президентства Дональда Трампа. Тогдашние переговоры обернулись катастрофой, которая становится понятна только сейчас.

После этого Ким начал создавать ядерные бомбы и ракеты быстрее, чем когда-либо. Он также уверен, что сможет вести переговоры с Вашингтоном только тогда, когда его ракеты смогут достигать США.

В то же время, Ким знает, что обычные армии США и их союзников намного превосходят его собственные, и что в неядерной войне он быстро проигрывает. По его мнению, единственный способ выжить в случае нападения – это немедленно перейти к тактическому ядерному удару.

"В нескольких недавних выступлениях он ясно дал понять, что избранным оружием для упомянутого уничтожения будет его "драгоценный меч", то есть его растущий арсенал ядерного оружия", – говорится в статье.

Напомним, диктатор Ким Чен Ын приказал вооруженным силам своей страны ускорить подготовку к войне. Его приказ касается, в частности, предприятий военной промышленности и сектора ядерного оружия. По его словам, такое решение связано с "беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США".

Ранее сообщалось, что порт Нанджин у границы России и КНДР неожиданно ожил, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Вероятно, через этот порт идут потоки оружия, которые Северная Корея снабжает РФ для ведения войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что правительства Российской Федерации, Китая и Северной Кореи углубляют сотрудничество и связи между собой. Это происходит на фоне недовольства этих стран современным мировым порядком.

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