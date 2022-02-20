В Беларуси заявили, что продолжат учения с РФ: причиной назвали обострение на Донбассе

Республика Беларусь и Российская Федерация решили продолжить совместные учения "Союзная решимость-2022", которые должны были завершиться 20 февраля. Причиной назвали "военную активность у границ" и "обострение на Донбассе".

В беларусском Минобороны заявили, якобы о размещении там "группировок войск третьих стран", из-за чего они продолжат проверку своих сил. Об этом говорится в материале пресс-службы ведомства.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Беларуси и России принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", – предупредил министр обороны республики Виктор Хренин.

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По его словам, в ходе продолжающихся тренировок военные будут отрабатывать те этапы обороны, которые "не были охвачены с такой степенью детализации" в ходе "Союзной решимости-2022". При этом в целом направление учений не изменится – они призваны "обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ".

Хренин утверждает, что соседние с Беларусью и РФ страны "в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием". Он указал на "численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для них учений и операций", которые якобы направленны "против России и Республики Беларусь".

Более того, по убеждению руководства беларусского оборонного ведомства, на территории "сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе – третьих стран".

"Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки в Украине. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". А в милитаристских устремлениях обвиняют Россию и Беларусь", – дезинформируют в беларусском Минобороны.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убеждал, что после завершения учений на территории республики не останется ни одной единицы боевой техники России. Однако этого, как видим, не произошло.

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