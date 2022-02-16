В Беларуси анонсировали вывод российской боевой техники после учений: не останется ни одной единицы

После окончания российско-белорусских военных учений "Союзная решимость – 2022" в Беларуси не останется ни одного военнослужащего и ни одной единицы российской боевой техники. Все подразделения РФ покинут страну.

Об этом в среду, 16 февраля, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время пресс-конференции по итогам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности МИД в 2021 году. Он отметил, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.

Министр также добавил, что количество солдат и техники, задействованных в учениях, не превышает параметры венского документа 2011 года и не нарушают его положения.

Видео дня

Учения "Союзная решимость-2022" проходят на территории Беларуси с 10 по 20 февраля якобы с целью отработки действий по отражению внешней агрессии во время оборонительной операции, борьбе с терроризмом и защите интересов Союзного государства.

В рамках учений выполняются мероприятия по усилению охраны границы в случае проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, уничтожению незаконных вооруженных формирований условного противника и т.п.

В свою очередь в США заявили, что рассматривают такие действия скорее как эскалацию ситуации вокруг Украины, чем деэскалацию. Отмечается, что они вызывают обеспокоенность.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним данным, возле границы с Украиной Россия сосредоточила около 130 тысяч своих военных. Часть из них принимает участие в российско-белорусских учениях "Союзная решимость — 2022". Россия не ответила на запрос Украины по поводу точного количества войск возле границы и цели их пребывания там. По этой причине власти обратились в ОБСЕ.