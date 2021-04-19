В Беларуси заявили, что не собираются нападать на Украину и готовы быть площадкой для ТКГ

В Беларуси заявили, что по-прежнему готовы предоставлять площадку для заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, и не собираются нападать на Украину.

Такую позицию высказал заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире одного из телеканалов. Его слова процитировал "Интерфакс-Запад".

"Беларусь не видит альтернативы Минским договоренностям. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы ТКГ... Что касается конфликта на Донбассе, то мы до сих пор выражаем уверенность в том, что он может быть решен только дипломатическими мерами", – сказал он.

Белорусский политик категорически опроверг мнения относительно возможной военной агрессии со стороны Беларуси. По его словам, страна, несмотря ни на что, "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей конфликтной ситуации, которая обостряется".

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем направлении более корректно. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", – высказался Арчаков.

Напомним: ранее в Беларуси назвали "вакханалией" планы Украины перенести переговоры ТКГ из Минска в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали в Москве двух белорусских граждан, которые якобы планировали военный переворот в своей стране с привлечением националистов из Украины.