В Беларуси ввели платные COVID-паспорта. Фото

В Беларуси ввели платные "Сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции". Их будут предлагать белорусам, прошедшим вакцинацию, в случае выезда за границу.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Беларуси. Сертификаты, заполненные на русском и английском языках, можно будет приобрести в пункте проведения вакцинации. Стоимость не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу", – говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен в июне 2021 года.