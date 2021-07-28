В Беларуси признали экстремистским польский телеканал 'Белсат'

Белорусские власти признали "экстремистскими" информационные ресурсы польского телеканала "Белсат". Речь идет о сайте и социальных сетях средства массовой информации.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел страны в Twitter, где также обнародовано соответствующее решение суда Железнодорожного района Гомеля. В то же время представители СМИ заявили о зачистке информационного пространства страны.

В МВД уточнили, что причиной для решения стали данные проверки, которое проводило главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области.

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Также говорится, что за распространение "экстремистской" информации грозит штраф или арест.

По словам заместителя директора телеканала Алексея Диковицкого, таким образом власти Беларуси хотят зачистить информационное пространство страны, а обвинения в экстремизме отрицает.

"Решение абсурдное, ни "Белсат", ни другие независимые медиа не являются экстремистами", – сказал он.

Диковицкий также добавил, что они продолжат работать, несмотря на решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля силовики провели обыски у журналистов, в том числе и "Белсата", во время которых они изъяли технику, задержали двух человек и выломали двери в офисе.