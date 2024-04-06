В Беларуси повестки будут вручать по SMS: Лукашенко подписал соответствующие изменения

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Белоруссии, утвердил закон, позволяющий вызывать в военкомат через текстовые сообщения на мобильный телефон. Операторы связи будут передавать номера военнообязанных по запросу военкомата.

Этот документ был опубликован на правовом портале Белоруссии. Следует отметить, что в Беларуси для подключения к мобильной связи необходимо предъявить паспорт.

Закон был одобрен нижней палатой в феврале и верхней палатой в марте. В соответствии с ним операторы связи обязаны по запросу военкоматов передавать данные об абонентских номерах и обеспечивать их оповещение. Военнообязанный также должен сообщить об изменении своего телефонного номера в течение недели с момента возникновения изменений.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи уведомлены с помощью СМС-сообщений", – говорится в законе.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально приобщиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

Напомним, что 2 апреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но "ради мира". Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а вооруженным силам поставляются разные виды оружия и техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!