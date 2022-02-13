Россия не дала ответ в течение 48 часов: Украина созывает срочное заседание ОБСЕ

Россия не ответила на запрос Украины по поводу точного количества войск возле границы и цели их пребывания там. По этой причине власти обратились в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат рассказал, что, в соответствии с Венскими документами, украинская сторона созывает срочное (в течение 48 часов) заседание с участием РФ и других стран-членов ОБСЕ.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", — пояснил он.

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Согласно последним данным, возле границы с Украиной Россия сосредоточила около 130 тысяч своих военных. Часть из них принимает участие в российско-белорусских учениях "Союзная решимость — 2022".

Американское агенство Bloomberg считает, что военные действия со стороны РФ могут начаться во вторник, 15 февраля. При этом немецкое издание Der Spiegel называет другую дату возможного вторжения – 16 февраля.

На фоне этих слухов американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, политик "дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на РФ быстрые и серьезные издержки".

Президент Байден также провел переговоры с украинским лидером Влдимиром Зеленским. Глава Белого дома подтвердил поддержку суверенитету Украины и заявил о готовности партнеров решительно ответить на российскую агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кулеба подтвердил, что США и Евросоюз исключили запрет России на использование SWIFT из перечня санкций на случай вторжения. По словам дипломата, соответствующее ограничение могло бы стать "атомной бомбой".