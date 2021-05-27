В Беларусь прилетел замминистра обороны РФ: названа цель визита

В четверг, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Его самолет приземлился в Мачулищах под Минском.

Как сообщается на сайте Минобороны Беларуси, в рамках визита Евкуров примет участие в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран "Запад-2021".

В то же время Telegram-канал "День піхоти" отмечает, что целью визита генерала является решение технических вопросов по размещению на постоянной основе контингента российских войск на территории Беларуси.

Отметим, что в этот же день в Минск прибыл с двухдневным визитом премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, он проведет встречу с белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже к концу второго месяца лета, в частности в рамках якобы подготовки к учениям "Запад-2021".