В Бангладеш затонул паром с 48 пассажирами. Фото

В Бангладеш 4 апреля затонул паром "Рабит аль-Хасан" с 48 пассажирами на борту. Он столкнулся с грузовым судном в реке Шиталакшья вблизи города Нараянгандж.

Спасатели обнаружили тела пяти женщин, еще 21 пассажир пропал без вести, сообщает Reuters. Операция по спасению пассажиров продолжается (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Причина происшествия пока не известна, ЧП будет расследовать специальный комитет. Семьям погибших выделят по 25 тысяч бангладешских так (около 8300 гривен) на погребение, передает Bangla Tribune.

Известно, что паром был перегружен людьми, которые спешили в свой родной город из-за введения общенационального локдауна после всплеска случаев коронавируса.

Отметим, что Бангладеш сообщила о рекордном приросте больных в 7087 случаев в воскресенье, 4 апреля, в результате чего общее число случаев достигло 637 364 человек, а 9 266 больных умерли.

Люди уезжали из-за распространения коронавируса.

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