В Багдаде протестующие ворвались в посольство Швеции и подожгли его: все подробности

В столице Ирака – Багдаде сотни человек ворвались в посольство Швеции. Протестующие устроили на территории дипломатического учреждения пожар в знак протеста против сожжения Корана в Швеции.

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В министерстве иностранных дел Швеции осудили действия протестующих и обратили внимание властей Ирака на необходимости защиты дипломатических ведомств. Об этом сообщает Reuters(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В шведском МИД подчеркнули, что все сотрудники посольства в Багдаде были в безопасности во время нападения протестующих.

Министерство иностранных дел Ирака также осудило инцидент и заявило, что иракское правительство поручило силам безопасности провести оперативное расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Демонстрация была созвана сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра в знак протеста против второго запланированного сожжения Корана в Швеции. Садр является одной из самых влиятельных фигур в Ираке. Он командует сотнями тысяч сторонников, которых время от времени задействует в массовых митингах.

Примечательно, что шведская полиция за день до митинга удовлетворила ходатайство о проведении демонстрации возле посольства Ирака в Стокгольме. Полиция сообщила, что в митинге должны были участвовать два человека. Шведские СМИ сообщили, что эти двое человек планировали сжечь Коран и иракский флаг на публичном митинге, и среди них был человек, который в июне поджег Коран возле мечети в Стокгольме.

Ранее шведская полиция отклонила несколько заявок на проведение митингов, которые должны были включать сожжение Корана, сославшись на соображения безопасности. Но суды отменили решения полиции, заявив, что такие действия защищены законами страны о свободе слова.

По словам очевидцев, к рассвету 20 июля силы безопасности были развернуты внутри посольства, из здания поднялся дым. Позже иракские силы безопасности задержали несколько десятков протестующих, которые все еще находились возле посольства. В свою очередь протестующие забросали камнями большое количество собравшихся правоохранителей.

Напомним, скандальная акция с сожжением Корана произошла в начале 2023 года возле турецкого посольства в Стокгольме. Протесты в столице скандинавской страны состоялись против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что Россия могла быть причастна к акции сожжения Корана. Расмус Палудан, ультраправый активист с датским и шведским гражданством, сжег священную книгу ислама в центре Стокгольма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабардино-Балкарской Республике (РФ) мужчина пробрался в мечеть и попытался сжечь Коран. Ему удалось поджечь несколько книг, но огонь быстро потушили.