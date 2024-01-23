В Азербайджане произошел взрыв на заводе министерства оборонной промышленности: есть пострадавшие
В Азербайджане 23 января на заводе министерства оборонной промышленности "Араз" в Ширване произошел взрыв. В результате инцидента пострадали три человека.
Об этом сообщает Oxu.Az. Вероятно, причиной взрыва стала производственная авария во время технологического процесса.
По результатам предварительного расследования трое мужчин 1992 года, 2001 года и 1999 года рождения получили телесные повреждения разной степени тяжести. Раненым оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу, сейчас они чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из цехов завода в результате разрыва 120-мм снаряда от удара молотком.
В настоящее время прокуратура города Ширван осматривает место происшествия и проводит другие необходимые процессуальные действия.
Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана раздался взрыв в мебельном салоне, после чего возник пожар, приведший к гибели трех человек. В результате инцидента 24 человека получили травмы разной степени тяжести.
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