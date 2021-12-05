В Австрии сошла снежная лавина, есть погибшие и пострадавшие: детали трагедии

В Австрии 5 декабря в горах лыжников накрыла лавина. Три человека погибли, еще пятерым удалось спастись.

Как сообщает ABC News, ширина лавины достигала 200 м. Происшествие случилось во время подъема на склон в районе коммуны Твенг, что в провинции Зальцбург.

Двоих лыжников нашли при помощи поисковых устройств: один из них был уже мертвым, а второй умер в больнице. Еще одного погибшего, у которого при себе не было маячка, обнаружили лишь спустя четыре часа.

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Погибшие были гражданами Австрии, двоим из них по 19 лет, третьему – 24.

Пострадавших госпитализировали.

Напомним, что в мае во французских Альпах под лавиной погибли семь туристов. Из всей группы выжить удалось только одному человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинцев пострадали во время схода лавины на горе Казбек в Грузии.