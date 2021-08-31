Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, есть пострадавшие

Трое украинских граждан пострадали во время схождения лавины на горе Казбек. Среди пострадавших есть женщина.

В пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии (Российская Федерация) сообщили, что лавина случилась со стороны Грузии, передает "Интерфакс". Так как ЧП произошло на грузинской стороне горы, помогать украинцам будут спасатели из Грузии.

"Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", – сообщили спасатели.

Со слов очевидца происшествия, сильнее всего пострадала женщина, у нее перелом ноги. Информация о сходе лавины поступило приблизительно в 08:50, ЧП произошло на высоте 4,2 км. Имена пострадавших украинцев не сообщаются.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко для "Радіо Свобода" сказал, что сейчас информация о пострадавших украинцах на горе Казбек проверяется.

Гора Казбек расположена на границе России и Грузии, высота 5033 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французских Альпах на территории коммуны Валуар в результате схода лавины погибли семь туристов.