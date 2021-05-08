Во французских Альпах семь человек погибли из-за схода лавины

В субботу, 8 мая, во французских Альпах на территории коммуны Валуар в результате схода лавины погибли семь туристов.

Об этом рассказали в местной префектуре, сообщил BFMTV. Отмечается также, что всего с начала недели так умерло уже 12 человек.

Так, по словам префекта департамента Паскаля Боло, погибшие в субботу туристы шли двумя разными группами. В составе первой было два человека, во второй – трое, все родом из Гренобля. С обеих групп, которые накрыла лавина, выжил лишь один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему – 76 лет.

Первый смертельный поток произошел утром в городе в секторе Коль-дю-Галибье, расположенном на высоте 2642 метра. Второй сход лавины был днем, около 14:00, в районе Мон-Пурра на высоте 3779 метров.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки. Сейчас продолжаются поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

К тому же, в пятницу власти предупреждали об "особо высоком" риске схода лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

"При такой погоде, как сегодня, хочется выйти в горы, но это также очень сложно", – сказал мэр Валлуара Жан-Пьер Ружо.

Ранее на этой неделе в других альпийских департаментах, Изер и Верхние Альпы, в результате схода лавин погибли пять человек.

Напомним, в январе 2021 в Красноярском крае сошла лавина, в результате чего погибли три человека, среди них годовалый ребенок. Под завалами тогда оказались шесть домов, расположенных в районе трассы.

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